Обстрел украинских боевиков Сватово в ЛНР повредил семь домов

Здание гостиницы было разрушено практически полностью. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины начали обстрел Сватово около 00:15 18 сентября. Всего по городу было выпущено две ракеты типа M31 GMLRS из американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. В результате было разрушено здание гостиницы «Ватра» и повреждено несколько домов. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Ранения получил журналист Федерального агентства новостей, разрушена гостиница «Ватра», повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли, — отметили в ведомстве.

В СЦКК Луганской Народной Республики подчеркнули, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли также населенный пункт Кременная с применением американских 155-мм гаубиц, выпустив два снаряда.

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