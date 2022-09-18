В Горловке погибли трое и ранены пять мирных жителей

Повреждения получили дома по улице Дятлова и газопровод. Фото: пресс-служба администрации Горловки

Украинские боевики вновь открыли огонь по Никитовскому району Горловки, в результате чего погибли трое мирных жителей, еще пятеро получили тяжелые ранения. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

— В результате обстрела возникло возгорание газопровода по ул. Черняховского возле магазина «Отличный». Пожарный расчет выехал на место происшествия. Также поврежден автобус маршрута № 29 по улице Черняховского, — отметил мэр.

Приходько подчеркнул, что в результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов частично обесточен поселок шахты им. Н. А. Изотова. Без электроэнергии остаются 778 абонентов. Также повреждены дома по улице Дятлова, 83, 85, 87.

Тем временем украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. Ранения получили пять мирных жителей, включая двух девочек 2006 и 2007 годов рождения.

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