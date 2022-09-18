В ДНР создадут антирейтинг предпринимателей, которые завышают цены на продукцию

Власти ДНР взялись за урегулирования цен в Республике Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министерство экономического развития ДНР создаст антирейтинг предпринимателей, неоправданно завышающих цены на продукцию. Также в Республике будут увеличивать количество торговых точек, где жители смогут покупать товары по доступным ценам. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Важно понимать, что на ценообразование и рыночные процессы существенно влияют спрос и предложение. И поэтому мы сейчас активизируем работу для увеличения количества торговых точек, где наши жители смогут приобретать качественные товары по доступным ценам. Одной из таких мер стал регулярный запуск автопоезда с овощами из Херсонской области, — подчеркнул Хоценко.

Зампрдед также сообщил, что Штаб по ценообразованию ежедневно мониторит цены на 106 групп социально значимых товаров. Это продукты, предметы первой необходимости, одежда и топливо. Стоимость, указанную на ценниках, анализируют специалисты.

Напомним, что ранее Денис Пушилин посетил Калининский рынок в Донецке. Он подчеркнул, что цены в Республике должны быть не выше, чем в Ростовской области России.

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