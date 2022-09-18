За сутки ВФУ убили девять мирных жителей Республики

Осколок, найденный после обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины продолжают открывать огонь по жилым кварталам Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки украинские боевики выпустили по ДНР 211 единиц различных боеприпасов, в результате чего погибли девять мирных жителей в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц (в том числе девочка 2014 года рождения), в Ворошиловском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и в ранее освобожденных Никольском и Старомлиновке. ВФУ открывали огонь 45 раз, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что обстрелами украинских боевиков повреждены 44 дома в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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