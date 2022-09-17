В результате обстрела центра Донецка ранены восемь человек, в том числе венесуэльский журналист

Украинские боевики выпустили по центру Донецка 13 артиллерийских снарядов. Фото: t.me/dnronline

В результате обстрела украинскими боевиками центрального района Донецка погибли четверо мирных жителей, еще восемь получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Отмечается, что среди раненых репортер венесуэльского телеканала TeleSUR, мужчина 1954 года рождения, — подчеркнули в Штабе.

Напомним, что удар украинских боевиков пришелся на центр города. На улице Артема в загоревшемся автомобиле ГАЗель сгорели два мирных жителя. Также погибла мирная жительница 1964 года рождения и мужчина, анкетные данные которого еще устанавливаются.

Один из украинских снарядов упал на крышу здания администрации Ворошиловского района. В СЦКК ДНР подчеркнули, что боевики выпустили по центру порядка 13 снарядов калибром 155 мм. На обнаружены осколки от снарядов гаубицы «CAESAR».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Горловке погибли трое и ранены 11 мирных жителей

ВФУ обстреляли Никитовский район города (подробнее)