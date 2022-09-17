В Горловке погибли трое и ранены 11 мирных жителей

Украинские снаряды разрушили дом по улице Дятлова, 47 в Горловке. Фото: администрация города

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Никитовский район прифронтовой Горловки. В результате украинской агрессии погибли трое мирных жителей, еще 11 — получили ранения. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В результате прямого попадания вражеского снаряда в Никитовском районе Горловки по улице Дятлова, 75 сгорел жилой дом. Соседний дом по улице Дятлова, 77 получил серьезные повреждения. Список погибших увеличился до трех человек, — отметил мэр.

Приходько подчеркнул, что мирные жители ранены по улицам Ртутная, Дятлова и Жуковского. Кроме того, зафиксированы повреждения социальных объектов, полученные вследствие обстрела ВФУ: зал фехтования ДЮСШ N 3 по переулку Жуковского, 1 и детский сад N 57 по переулку Жуковского, 12. По улице Борисоглебского зафиксировано возгорание хозяйственной постройки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

ВФУ обстреляли Кременную в ЛНР, пострадал один мирный житель

По населенному пункту выпустили два артиллерийских снаряда (подробнее)