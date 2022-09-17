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Политика17 сентября 2022 13:46

В Горловке погибли трое и ранены 11 мирных жителей

ВФУ обстреляли Никитовский район города
Виктория ПОДАРОВА
Украинские снаряды разрушили дом по улице Дятлова, 47 в Горловке. Фото: администрация города

Украинские снаряды разрушили дом по улице Дятлова, 47 в Горловке. Фото: администрация города

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Никитовский район прифронтовой Горловки. В результате украинской агрессии погибли трое мирных жителей, еще 11 — получили ранения. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В результате прямого попадания вражеского снаряда в Никитовском районе Горловки по улице Дятлова, 75 сгорел жилой дом. Соседний дом по улице Дятлова, 77 получил серьезные повреждения. Список погибших увеличился до трех человек, — отметил мэр.

Приходько подчеркнул, что мирные жители ранены по улицам Ртутная, Дятлова и Жуковского. Кроме того, зафиксированы повреждения социальных объектов, полученные вследствие обстрела ВФУ: зал фехтования ДЮСШ N 3 по переулку Жуковского, 1 и детский сад N 57 по переулку Жуковского, 12. По улице Борисоглебского зафиксировано возгорание хозяйственной постройки.

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