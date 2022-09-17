В результате обстрела центра Донецка погибли четверо мирных жителей

Украинские снаряды упали в районе центральной площади города. Фото: t.me/dnronline

Украинские боевики обстреляли центр Донецка, в результате чего погибли четверо мирных жителей. Анкетные данные жертв украинской агрессии уточняются. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы «CAESAR». Уже известно о четырех погибших, — подчеркнул мэр.

Кулемзин также отметил, что погибшие граждане Республики обнаружены возле Донецкого государственного музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. На площади имени Ленина загорелся автомобиль.

Напомним, что обстрел центрального района столицы Донецкой Народной Республики начался около 11:30. В течение часа украинские боевики выпустили по центру города порядка 13 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся из населенного пункта Нетайлово. Один из украинских снарядов попал в крышу здания администрации Ворошиловского района.

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