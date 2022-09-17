Украинские боевики обстреляли центр Донецка

Под огнем ВФУ оказалась центральная площадь города и здание администрации Ворошиловского района. Фото: Штаб ТерО

Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Донецка. Зафиксировано прямое попадание снаряда в здание администрации Ворошиловского района. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

—В результате обстрела зафиксировано разрушение кровли здания администрации Ворошиловского района Донецка по ул. Артема, — отметили в ведомстве.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что обстрел Ворошиловского района начался около 11:30. За час украинские боевики выпустили порядка 13 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Нетайлово.

Напомним, что за сутки на территории Республики были ранены четверо мирных жителей. Кроме того, украинские боевики повредили две больницы в Петровском районе Донецка.

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