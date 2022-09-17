В ДНР обнародовали новые данные о потерях ВСУ в Донбассе

Освободительная операция в Донбассе продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки бойцы ДНР при поддержке российских военных ликвидировали более 20 украинских боевиков и часть вражеского вооружения. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: танк, две гаубицы Д-30, 120-мм миномет, две боевые машины пехоты, - проинформировал он.

Тем временем в армейском корпусе ЛНР оценили потери противника в 50 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, танк, шесть единиц специальной автомобильной техники, - заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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