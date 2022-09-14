Разрушенный украинскими боевиками Дом культуры в Светлодарске не будут восстанавливать

Восстановить здание не получится из-за серьезных повреждений. Фото: пресс-служба администрации Дебальцево

Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Светлодарска, в результате чего сильные повреждения получил Дом культуры. Здание не подлежит восстановлению из-за обвала кровли и перекрытий. Об этом сообщил глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.

— Сегодня около 6 часов утра центр Светлодарска был обстрелян украинскими боевиками из РСЗО «HIMARS». Зафиксированы прямые попадания в центральный Дворец культуры. Он не подлежит восстановлению, в здании обвалена кровля, перекрытия, уничтожен основной зал и сцена. Сейчас спасаем уцелевшее имущество, — подчеркнул мэр.

Микрорайон «Фестивальный» в Дебальцево также подвергся обстрелу. Повреждены многоквартирный дом и прилегающие к нему здания. Несколько человек получили контузию.

Напомним, что украинские боевики выпустили по Светлодарску шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1968 года рождения.

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