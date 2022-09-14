В Мариуполе появится еще один современный жилмассив

Новые дома появится на улице Покрышкина. Фото: пресс-служба администрации города

Специалисты подрядных организаций России уже начали строительство нескольких высотных домов в Ильичевском районе Мариуполя. Это будут современные двухподъездные девятиэтажные дома. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— На улице Покрышкина началось строительство нескольких высотных многоквартирных домов. Благоустройства Мариуполя продолжается! Совместными усилиями мы обязательно сделаем новый Мариуполь еще более комфортным и благоустроенным городом, — отметил мэр.

Иващенко подчеркнул, что строительство жилого комплекса также предполагает обустройство социальной инфраструктуры. В планах специалистов есть и особая задача — укрепить береговую линию реки Кальчик, которая протекает неподалеку.

Напомним, что вчера в Мариуполе открыли новый детский сад, восстановленный тульскими строителями. В дошкольном учреждении полностью отремонтировали коммуникации, кровлю и фасад здания. Детский сад сможет принять до 205 малышей в 11 группах.

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