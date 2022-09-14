В Волновахе завершается восстановление первого корпуса железнодорожной больницы

В корпусе установят новую мебель и медицинское оборудование. Фото: пресс-служба Правительства ДНР

Специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа России завершают восстановление первого корпуса железнодорожной больницы в Волновахе. Объект планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Каждый день, каждую минуту чувствуем поддержку России. Сейчас в корпусе идет укладка плитки, прокладка наружных сетей водоснабжения и водоотведения, отделка фасада, — отметил Солнцев.

Зампред Правительства ДНР подчеркнул, что в корпусе установят новую мебель и оборудование. Сдадут объект октябрю полностью готовым к отопительному сезону.

Напомним, что ранее в Мариуполе открыли детский сад, восстановленный тульскими строителями. В дошкольном учреждении полностью отремонтировали коммуникации, кровлю и фасад здания. В помещениях выполнили отделочные работы, закупили и установили мебель и игрушки, в том числе развивающие игры и интерактивные доски.

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