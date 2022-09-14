В Куйбышевском районе Донецка ранены два мирных жителя

ВФУ наносят удары по жилым кварталам Донецка практически ежедневно (архивное фото). Фото: t.me/dnronline

Украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего два мирных жителя получили ранения. Также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Ранена женщина 1955 и мужчина 1981 годов рождения. На улице Уржумская, 153 зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что с 10:00 по району было выпущено девять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Нетайлово.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по поселку Гольмовский в Горловке. В результате обстрела погибли четверо мирных жителей, одна женщина получила ранение.

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