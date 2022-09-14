Украинские боевики обстреляли Перевальск в ЛНР, погиб один и ранены шесть подростков

Воронка от РСЗО HIMARS в Светлодарске. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике, в результате чего ранения получили семь мирных жителей, один подросток погиб. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

— В результате обстрела Перевальска погиб пятнадцатилетний подросток, ранения получили 6 учащихся колледжа 15-17 лет и преподаватель 1961 года рождения. Разрушено здание Перевальского колледжа, — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, обстрелу подвергся населенный пункт Светлодарск (ДНР). В результате обстрела ранение получила женщина 1968 года рождения, а также поврежден Дом культуры.

В Народной милиции ЛНР уточнили, что с начала текущих суток украинские боевики подвергли обстрелу Светлодарск (ДНР) и Перевальск с применением реактивной системы залпового огня американского производства М142 HIMARS, выпустив 12 ракет.

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