ВФУ обстреляли детский сад в Докучаевске, ранена женщина

Под огнем украинских боевиков оказываются детские сады, школы и больницы Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Докучаевску, в результате чего ранение получила мирная жительница 1962 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Обстрел Докучаевска начался около 8:40 утра. Всего по городу было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Новомихайловка, — отметили в ведомстве.

Кроме того, повреждения получило здание детского сада №11 по улице Ватутина, 2 «а» и многоквартирного жилого дома по улице Центральная, 88.

Напомним, что огнем ВФУ в Донецкой Народной Республике за сутки уничтожено 16 домов и семь объектов гражданской инфраструктуры. Погибли четверо мирных жителей в горловском поселке Гольмовский.

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