Обстрелы украинских боевиков за сутки повредили 16 домов в ДНР

Боевики продолжают умышленно обстреливать жилые кварталы городов (архивное фото). Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику из артиллерии 152 и 155 мм, танков и минометов. За сутки украинские боевики выпустили по Республике более 250 снарядов, убив четырех мирных жителей Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденном Светлодарске. Повреждены 16 домостроений в Петровском районе Донецка, Еленовке, Никитовском и Центрально-городском районах Горловки, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики открыли огонь по поселку Гольмовский в Горловке, в результате чего погибли четверо мирных жителей. Женщина 1962 года рождения получила ранения.

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