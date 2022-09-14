ВФУ убили четверых мирных жителей в Горловке

Украинские боевики обстреливают прифронтовую Горловку ежедневно (архивное фото). Фото: администрация Горловки

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по горловскому поселку Гольмовский, в результате чего погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В поселке Гольмовский вследствие прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом по улице Больничная, 16 погибло четверо мирных жителей. Светлая память горловчанам-невинным жертвам украинской вооруженной агрессии, — отметил мэр.

Приходько подчеркнул, что ранение здесь также получила женщина 1962 года рождения. Кроме того, на улице Больничная, 16 зафиксировано прямое попадание снаряда в пятиэтажный дом, множественные повреждения, перебит газопровод. На Архипова, 17 зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в третий этаж многоквартирного дома. По улице Больничная, 14 в результате прямого попадания снаряда на пятом этаже обрушилась плита перекрытия.

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