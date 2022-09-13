Денис Пушилин пообещал жителям Амвросиевки ускорить процесс восстановления частных домов

Людей интересовал прежде всего вопрос о том, как будет проходить процесс восстановления жилья, для чего целенаправленно выделяются строительные материалы. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин побывал сегодня с рабочим визитом в Амвросиевке, где пообщался с жителями частных домов, поврежденных в результате обстрелов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Людей интересовал прежде всего вопрос о том, как будет проходить процесс восстановления жилья, для чего целенаправленно выделяются строительные материалы.

- Услышал, что некоторые ждут, когда кто-то придет и сделает. Придет конечно, но, с учетом количества разрушений, не сразу. Для ускорения процесса, предложил создать бригаду и совместными усилиями с помощью выданных материалов закрыть до холодов тепловой контур в своих домах и помочь тем, кто сам это сделать не в состоянии, - рассказал Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что при обсуждении вопроса сразу же нашлись добровольцы. Вместе с ними и городскими властями был намечен план работ. К ней планируется привлечь также волонтеров и активистов-общественников из «Донецкой Республики».

- Зима уже близко, и везде, где разрушено частное жилье, нужно идти таким же путем - готовиться к холодам всем миром, - подчеркнул руководитель Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Власти Якутии намерены отремонтировать все детские сады в городе Кировское в ДНР

В планах шефов также реконструировать парк и местный стадион (подробнее)