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Общество13 сентября 2022 15:54

В Мариуполе открыли детский сад, восстановленный тульскими строителями

Дошкольное учреждение готово принять порядка 205 детей в 11 группах
Ирина ДМИТРИЕВА
Чтобы успеть сдать объект вовремя, строители работали в две-три смены. Фото: Администрация города Мариуполь

Чтобы успеть сдать объект вовремя, строители работали в две-три смены. Фото: Администрация города Мариуполь

В Орджоникидзевском районе Мариуполя торжественно открыли детский сад № 114, который восстанавливали российские строители. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко.

Он отметил, что ремонтные работы в данном районе ведут подрядчики из Тульской области. А на открытии детсада присутствовал министр строительства этого региона Константин Лопухов.

- Чтобы успеть в максимально сжатые сроки выполнить качественную работу и сдать объект вовремя, строители работали в две-три смены, - рассказал мэр Мариуполя.

В дошкольном учреждении полностью отремонтировали коммуникации, кровлю и фасад здания. В помещениях выполнили отделочные работы, закупили и установили мебель и игрушки, в том числе развивающие игры и интерактивные доски. Теперь детский сад готов принять до 205 малышей в 11 группах.

Сообщается также, что в Мариуполе строители из Тульской области восстанавливают 16 многоэтажек левобережья и уже завершают ремонт в здании бывшего профессионального лицея, которое власти выделили под маневренный фонд.

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