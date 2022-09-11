ВСУ за сутки 35 раз обстреляли ДНР: Шестеро мирных жителей погибли, еще одиннадцать – ранены

Продолжаются обстрелы жилых кварталов. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 171 боеприпас. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались: столица Донецк (Ворошиловский, Буденновский, Кировский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Луганское и Новотроицкое, - говорится в сводке.

За прошедшие сутки в ДНР в результате украинских обстрелов 6 мирных жителей погибли (Киевский и Петровский районы Донецка), еще 11 (Киевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки и ранее освобожденное Новотроицкое) – ранены. Повреждено 25 домостроений, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм.

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