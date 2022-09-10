В Мариупольском драмтеатре открыли 145-й театральный сезон

Мероприятие прошло в Центре детского и юношеского творчества, где сейчас базируется театр. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполе открылся 145-й театральный сезон Мариупольского республиканского академического ордена «Знак почета» русского драматического театра. Среди гостей были известные российские актеры — Иван Охлобыстин и Александр Михайлов, а также Заместитель Управляющего делами Президента РФ Ольга Лякина. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Блестящее выступление артистов подарило массу приятных эмоций, а талантливое исполнение номеров участниками программы оставили очень яркие впечатления, — отметил мэр.

Иващенко подчеркнул, что на сцене выступили артисты академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, Донецкой государственной академической филармонии, Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».

Напомним, что Мариуполь отмечает сегодня День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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