В Народной милиции ДНР развенчали фейки об очередях из беженцев в Сватово

В Сватово наблюдаются перебои с поставками бензина, однако очередей из беженцев на выезде из города нет. Фото: скриншот из видео УНМ ДНР

Сватово в Луганской Народной Республике остается под контролем союзных сил Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. Обстановка в городе стабильная и спокойная. Об этом сообщил военный корреспондент Народной милиции ДНР Константин Колыбельский.

— В социальных сетях распространилось видео, где люди якобы в панике покидают город Сватово, однако все это — фейк и пропаганда. На видео было видно очередь на заправочную станцию, — отметил Колыбельский.

Он также подчеркнул, что в Донецкой Народной Республике продолжается оборона Красного Лимана, куда противник пытается продвинуться.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Красном Лимане и других городах на севере Республики остается достаточной тяжелой, однако власти ДНР поддерживают связь с администрацией города, экстренными службами и подразделениями Республики.

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