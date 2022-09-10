Глава ДНР Денис Пушилин: «Ситуация в Красном Лимане остается достаточно тяжелой»

Денис Пушилин рассказал о тяжелой ситуации на севере Республики. Фото: администрации Главы ДНР

Ситуация вокруг Красного Лимана и других населенных пунктов на севере Донецкой Народной Республики остается достаточно тяжелой. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Я поддерживаю связь с местными администрациями, экстренными службами и подразделениями. Информации гораздо больше, но смогу ее опубличить позже, потому что сейчас она может пойти во вред, что нашим подразделениям сейчас недопустимо, — отметил Денис Пушилин.

Глава также подчеркнул, что восхищается жителями исторических городов Республики. Несмотря на ежедневные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины, Донбасс не сломлен, работает и продолжает жить.

Тем временем общежитие Енакиевского металлургического завода готово принять беженцев из Красного Лимана. Уже порядка 30 человек выехали из города в связи со сложной военной обстановкой.

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