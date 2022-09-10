Денис Пушилин назначил нового министра строительства и ЖКХ ДНР

В ДНР новый министр строительства и ЖКХ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР. Указ №537 опубликован на сайте Главы и вступает в силу со дня его подписания.

— Постановляю назначить Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Осипова Эдуарда Александровича, — сказано в документе.

Кроме того, Указом Главы ДНР №538 разрешается Министру строительства и ЖКХ иметь шесть заместителей, в том числе одного первого заместителя. Соответствующий Указ также опубликован на сайте Главы ДНР Дениса Пушилина и вступает в силу со дня его подписания.

Ранее обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства выполнял Сергей Наумец.

Напомним, что благодаря российским специалистам в Республике развернулась масштабная стройка. Восстановительные работы производятся на 358 объектах в пяти районах города. Ремонт завершен уже на 265 объектах, в том числе 38 школе и 41 детском саду.

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