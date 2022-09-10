Под огнем ВФУ ранена мирная жительница в Новотроицком

Повреждения получил личный автомобиль сотрудника пожарно-спасательной части. Фото: МЧС ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по освобожденному поселку Новотроицкое, который временно присоединен к администрации Волновахи. В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1985 года рождения. Кроме того, ВФУ обстреляли 71 пожарно-спасательную часть МЧС ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Донецкой Народной Республики.

— К счастью, личный состав не пострадал. Однако повреждение получил легковой автомобиль одного из сотрудников, служебный автомобиль МАЗ, а также территория части, — отметили в МЧС.

Тем временем в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что по поселку было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Новомихайловка.

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