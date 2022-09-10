Москва направила в Донецк свыше двух тысяч специалистов для восстановления города

Денис Пушилин отметил, что сегодня весь Русский мир объединяется вокруг Москвы. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецке находится 2257 специалистов из Москвы, которые восстанавливают дома, школы, больницы, культурные и спортивные учреждения города. Они работают, несмотря на обстрелы со стороны украинских боевиков. Глава Донецкой Народной Республики выразил благодарность Москве и поздравил ее жителей с Днем города в своем телегам-канале.

— Несмотря на опасность из-за ежедневных обстрелов со стороны украинских боевиков, Москва оказывает шефскую помощь столице Республики. Восстановительные работы производятся на 358 объектах в пяти районах города. Ведется ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, инженерных сетей и котельных, а также 215 многоквартирных домов, — отметил Денис Пушилин. — За все это огромная благодарность москвичам!

Глава Республики подчеркнул, что комплексом городского хозяйства Москвы организованы работы по подготовке к отопительному периоду. Ремонт завершен уже на 265 объектах, в том числе 38 школе и 41 детском саду.

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