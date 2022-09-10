ВФУ обстреляли торговые ряды на железнодорожном вокзале Донецка

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Фото: t.me/dnronline
Украинские боевики открыли огонь по рынку в районе железнодорожного вокзала Донецка. На торговых рядах возник пожар. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— По предварительным данным погиб один мирный житель, один человек ранен, — отметил градоначальник.
Кулемзин подчеркнул, что данные о жертвах украинской агрессии и масштабах разрушений уточняются.
Тем временем Представительство ДНР в СЦКК отметило, что Киевский район Донецка находится под обстрелом с 8:50 утра. За три часа по району было выпущено 12 снарядов калибром 152 мм. Обстрел ведется с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Первомайское.
Напомним, что ВФУ убили мирного жителя в Петровском районе Донецка. Еще одна пострадавшая доставлена в городскую больницу №14. В результате обстрела района повреждены два многоквартирных и два частных жилых дома.
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