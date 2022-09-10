Под огнем ВФУ в Петровском районе Донецка погиб мирный житель

Украинские боевики продолжают обстреливать прифронтовой Петровский район. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. Украинские снаряды упали в районе площади Победы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По предварительным данным погиб мужчина 1958 года рождения. Мирная жительница 1970 года рождения получила ранение и доставлена в больницу №14, — отметил мэр.

Тем временем в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что обстрел начался около 10:00. По Петровскому району было выпущено пять снарядов калибром 152 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Красногоровка.

Напомним, что за сутки от агрессии ВФУ в Республике погибли девять мирный жителей, еще 26 человек, включая подростка 2006 года рождения, получили ранения. Всего за сутки было выпущено порядка 193 снарядов по 14 населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

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