За сутки в ДНР погибли 9 мирных жителей, еще 26 получили ранения

ВФУ обстреляли одну из центральных улиц Донецка. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по Донецкой Народной Республике 38 раз, выпустив 193 единицы различных боеприпасов. В результате обстрелов погибли девять мирных жителей в Ворошиловском, Кировском и Петровском районах Донецка, а также Горловке. Еще 26 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждено 23 дома в Кировском, Петровском и Ворошиловском районах Донецка, Ясиноватой, Пантелеймоновке и Зайцево, а также три объекта гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксирован 41 обстрел, — отметили в СЦКК.

В ведомстве отметили, что под огнем украинских боевиков находились 14 населенных пунктов Республики. Противник применял артиллерию 155 и 152 мм, а также минометы 120 мм.

Напомним, что вчера прямое попадание украинского снаряда в Поликлинику №2 «ДОКТМО» на проспекте Ильича привело к пожару. Прибывшим на место спасателям удалось быстро локализовать и ликвидировать огонь, пострадавших нет.

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