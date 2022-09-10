В Луганск и Северодонецк доставили 193 гуманитарный груз от МЧС России

В Луганск доставили очередной гумконвой от МЧС России. Фото: пресс-служба МЧС ЛНР

Автомобили 193 гуманитарного конвоя от МЧС России доставили в Луганск и Северодонецк продукты питания, муку, воду, учебные принадлежности и подгузники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Нынешний конвой российских спасателей состоял из пяти автомобилей. Три машины гуманитарного конвоя доставили в Луганск муку общим весом 50 тонн, учебные принадлежности и подгузники. Две машины направились в Северодонецк, доставив на склады продукты питания и бутилированную воду, — отметили в ведомстве.

Это уже 193 гуманитарный конвой, прибывший в Республику из России. 8 сентября 192-й гуманитарный конвой доставил в Луганск 43 тонны продуктов питания. Ранее в Донецк прибыл очередной груз для военнослужащих и мирных жителей, собранный и доставленный волонтерами со всей России. В него вошли медикаменты и средства личной гигиены, продукты питания, канцелярские принадлежности для школьников, а также два автомобиля УАЗ.

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