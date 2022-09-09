В освобожденном Лисичанске восстановили подачу газа в дома

Сегодня специалисты «Луганскгаза» запустили газораспределительную станцию «Лисичанская» и подключили к системе газоснабжения первых абонентов в городе. Фото: Правительство ЛНР

Сегодня для жителей города Лисичанск в ЛНР произошло значимое событие - в их дома снова стал поступать газ. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

- На газораспределительной станции «Лисичанская» запущена система подачи газа. Он пошел в дома лисичанцев, - рассказали там.

По словам начальника Лисичанского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства Натальи Ашуйко, работы по налаживанию газоснабжения еще продолжаются.

- Начали мы запуск с первого микрорайона, запланировано у нас было 30 домов пустить, на половину четвертого дня у нас уже запущено 23 дома, - отметила она.

Тем временем на государственном предприятии «Луганскгаз» уточнили, что возобновить подачу голубого топлива в городе удалось благодаря ремонту поврежденных участков газопровода «Луганск-Лисичанск-Рубежное», которые были деформированы обстрелами. Специалисты также провели обследование и ремонт подводящих и распределительных газопроводов общей длиной более 60 километров.

Отметим, ранее газоснабжение первых домов было восстановлено в Северодонецке и Рубежном.

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