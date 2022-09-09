Украинские боевики обстреляли территорию больницы имени Калинина в Донецке

В результате попадания украинского снаряда загорелась крыша здания. Фото: ТГ/Кулемзин

По сообщению СЦКК, под обстрелом украинских боевиков вновь оказался Ворошиловский район Донецка. Был зафиксирован прилет снаряда образца НАТО калибром 155 мм в районе проспекта Ильича. По сообщению местных жителей, на Набережной в домах взрывной волной повыбивало стекла.

Тем временем в мэрии уточнили, что в результате обстрела ВСУ пострадала больница имени Калинина в Донецке. В здании одного из корпусов медучреждения загорелась крыша.

- Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина. Подробности уточняются, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр также уточнил данные о новых жертвах украинских обстрелов города.

- По поступившей информации в 18:00 при вражеском обстреле района шахты Абакумова погибли двое мужчин 1986 и 1988 годов рождения. Будьте осторожны. Обстрелы города не прекращаются, - отметил он.

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