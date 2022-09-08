Двое мирных жителей погибли от подрыва мины в поселке Нижнее в ЛНР

Характер полученных травм оказался несовместим с жизнью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое мирных жителей погибли в результате подрыва мины в поселке городского типа Нижнее в ЛНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Первомайска Сергей Колягин.

Он отметил, что от полученных ранений люди скончались прямо на месте взрыва.

- По предварительной информации, в пгт Нижнее, а именно в поселке Светличное, на мине подорвались двое гражданских лиц, которые от полученных ранений погибли на месте, - уточнил он.

Руководитель городской администрации обратился к гражданам с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, так как населенные пункты могут быть перенасыщены взрывоопасными предметами.

- Обращаюсь к жителям города и административно подчиненных населенных пунктов с просьбой соблюдать все меры предосторожности. Берегите себя и своих близких! - призвал мэр.

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