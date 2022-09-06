Енакиевский металлургический завод заработал в полную мощность

Прокатный передел завершает металлургический цикл, благодаря чему выпускается основная масса готовой металлопродукции. Фото: сайт Главы ДНР

Енакиевский металлургический завод наконец заработал в полную мощность - работники предприятия запустили стан «550» цеха производства проката, предназначенный для прокатки фасонных профилей общего, отраслевого и специального назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), в орбиту которого входит завод.

Там уточнили, что прокатный передел завершает металлургический цикл, благодаря чему выпускается основная масса готовой металлопродукции.

- Полномасштабное возвращение в строй мощностей Енакиевского металлургического завода усиливает потенциал ЮГМК и открывает перед нами новые горизонты. Теперь в составе нашего комплекса два металлургических гиганта с полным циклом: в Енакиево и Алчевске. Это дает нам возможность не только полностью удовлетворить потребности в металле Донбасса, но и совершать поставки на внешние рынки, - отметили в компании.

Там подчеркнули, что продукция енакиевских металлургов востребована в самых различных областях строительства и промышленности. Одно из главных направлений работы завода сейчас - помощь в восстановлении Донбасса.

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