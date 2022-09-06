Мэр Мариуполя сообщил адреса, где в городе откроются новые банки и отделения почты

В Мариуполь возвращается мирная жизнь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе откроются два отделения «Промсвязьбанка» (ул. Энгельса, 1 и просп. Ленина, 107), а также три отделения ЦРБ (просп. Ленинградский, 43, просп. Строителей, 56 и просп. Лунина,33). Об этом по итогам совещания с представителями предприятий и учреждений сообщил мэр города Константин Иващенко.

- Кроме того, ведутся работы по подготовке к открытию второго мобильного отделения ЦРБ на проспекте Ленина, 84, где будет установлено четыре банкомата, - рассказал глава Мариуполя.

Что до услуги связи. В ближайшее время ГП «Почта Донбасса» планирует открыть в Мариуполе четыре новых отделения.

- На данный момент в городе работают двенадцать отделений «Почты Донбасса», восемь из которых - автоматизированные (выполняют все функции), - подчеркнул градоначальник.

Константин Иващенко также добавил, что на левобережье и в Ильичевском районе возобновлена подача газа в 4 015 домостроений частного сектора. Сотрудники «Донбассгаза» ведут работу по восстановлению внутридворовых вводов.

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