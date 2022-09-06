Денис Пушилин поблагодарил чеченских воинов, вставших на защиту Донбасса

Денис Пушилин пожелал Чеченской Республике процветания, и чтобы на ее земле всегда царили мир и благополучие. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования их Республики. В своем телеграм-канале он отметил, что чеченская земля богата всем - природой, традициями, людьми. Чеченцы хорошо знают, какова цена мира и человеческой жизни, и умеют их ценить. Ведь на пути к спокойной и мирной жизни им пришлось многое преодолеть и через многое пройти.

Сегодня чеченский народ и его воины искренне откликнулись на беду жителей Донбасса и вместе с ними встали на защиту республик.

- Чеченские воины проявляют смелость и мужество в ходе специальной военной операции. Кроме того, вы осуществляете гуманитарную миссию, оказываете помощь тем, кто в ней нуждается в Донбассе, - заявил Денис Пушилин.

Глава ДНР пожелал Чечне процветания, и чтобы на ее земле всегда царили мир и благополучие.

- С Днем Республики! - написал он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Россия помогает отстроить Донбасс и наладить мирную жизнь в освобожденных городах

Из российских регионов приезжают специалисты (подробнее)