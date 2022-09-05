В СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Донецка чешской артиллерией

Поврежден жилой дом по улице Пухова, 71. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подтвердили факт обстрела Донецка реактивной системой залпового огня RM-70 (122 мм). Ее передали Украине из Чехии в апреле 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в западном направлении от Донецка, с применением РСЗО RM-70 (122 мм), переданной Чехией в апреле 2022 года. Силами ПВО ДНР ракета была сбита, однако в результате разлета осколков ранение получила женщина 1971 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что это зона ответственности 68-й отдельной егерской бригады.

Напомним, что в результате обстрела мирная жительница получила ранение. Повреждения зафиксированы в жилых домах по улицам Пухова и Светлодарская.

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