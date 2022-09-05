В Кировском районе Донецка ранен мирный житель

От агрессии ВФУ продолжают страдать мирный жители Республики (архивное фото). Фото: Приходько/ТГ
Вооруженные формирования Украины продолжают открывать огонь по жилым кварталам Донецка. В результате обстрела Кировского района зафиксированы повреждения жилых домов. Один человек ранен. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела Кировского района получил ранение мужчина 1983 года рождения, он госпитализирован в городскую больницу № 24. Также повреждены остекления двух домов частного сектора, — отметил мэр.
Также повреждены дома по адресам: улица Ермоловой, 15, 16; улица Победы, 3, 7, 10 и улица Кирова, 304, 308.
Кроме того, зафиксировано попадание снаряда в Куйбышевском районе. Осколками посечена труба газопровода. Произошло возгорание.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе ранение получила мирная жительница. Ее доставили в больницу №9.
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