В Кировском районе Донецка ранен мирный житель

От агрессии ВФУ продолжают страдать мирный жители Республики (архивное фото). Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины продолжают открывать огонь по жилым кварталам Донецка. В результате обстрела Кировского района зафиксированы повреждения жилых домов. Один человек ранен. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района получил ранение мужчина 1983 года рождения, он госпитализирован в городскую больницу № 24. Также повреждены остекления двух домов частного сектора, — отметил мэр.

Также повреждены дома по адресам: улица Ермоловой, 15, 16; улица Победы, 3, 7, 10 и улица Кирова, 304, 308.

Кроме того, зафиксировано попадание снаряда в Куйбышевском районе. Осколками посечена труба газопровода. Произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе ранение получила мирная жительница. Ее доставили в больницу №9.

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