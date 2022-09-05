В Ленинском районе Донецка ранена мирная жительница

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото). Фото: Кулемзин/тг

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ленинский район Донецка, в результате чего мирная жительница по улице Пухова получила ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Ленинского района получила ранение женщина 1971 года рождения. Она доставлена в больницу № 9. Также в четырех частных домах повреждена кровля и остекление, — отметил мэр.

Повреждения зафиксированы по улице Пухова, 91, 93, 105 и Светлодарская, 47.

Обстрел Ленинского района Донецка начался около 11:00. Вооруженные формирования Украины обстреляли район с позиций, расположенных в населенном пункте Новомихайловка. Всего было выпущен один снаряд калибром 155 мм.

Напомним, что за сутки от украинской агрессии пострадали четверо мирных жителей Республики. ВФУ выпустили порядка 199 снарядов по 11 населенным пунктам Республики, включая Донецк, Горловку, Зайцево и Гольмовский.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Союзные войска уничтожили порядка 90 украинских боевиков за сутки

ВФУ также потеряли много военной техники (подробнее)