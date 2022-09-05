Союзные войска уничтожили порядка 90 украинских боевиков за сутки

Русский освободительный марш продолжается
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России уничтожено вооружение и военная техника украинских боевиков, а также порядка сорока человек личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
— Уничтожено танка, два бронетранспортера, один грузовой автомобиль, две единицы специальной автомобильной техники, — отметили в оборонном ведомстве.
Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, четыре бронетранспортера и шесть единиц специальной автомобильной техники.
Таким образом, потери вооруженных формирований Украины в живой силе составили порядка 90 боевиков.
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