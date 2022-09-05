Выплаты по 10 000 рублей получат порядка 164 000 школьников в ДНР

Денежная помощь школьникам Республики будет начисляться в два этапа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Единовременную выплату на школьника в размере 10 000 рублей получат порядка 164 00 человек в Республике. Деньги будут начислять в два этапа: до 15 сентября и до 1 октября. Об этом сообщил Председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

— Запустили смс-информирование жителей Донецкой Народной Республики о порядке получения единовременной выплаты 10 тысяч рублей, — отметил он.

Хоценко также подчеркнул, что информация для смс-информирования будет обновляться.

Напомним, что по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина единовременная выплата положена семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, приступившим к образовательному процессу. Средства можно будет получить в отделениях Центробанка или Почты Донбасса. При этом деньги не положены детям, находящимся на полном гособеспечении. Перечень документов, необходимых для денежной помощи, нужно предоставить в школу до 15 сентября.

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