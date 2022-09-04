В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой из России. Фото: УНМ ДНР

В Донецк прибыл очередной груз для военнослужащих и мирных жителей, собранный и доставленный волонтерами со всей России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

- Были доставлены медикаменты и средства личной гигиены, продукты питания, канцелярские принадлежности для школьников, а также партия бутилированной воды. Для военнослужащих же были переданы два автомобиля УАЗ, а также бензиновые генераторы и ручной инструмент, - рассказал координатор гуманитарных проектов Народной милиции ДНР Владимир Георгиев.

В ходе совместной операции по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные Силы ДНР, ЛНР и РФ продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранее находившиеся под контролем ВФУ. В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободила 275 городов и сел.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 241 боеприпас. В результате ранены десять мирных жителей.

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