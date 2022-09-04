Денис Пушилин - о потребности Республики в кадрах: Потребуется много инженеров, программистов и юристов

Денис Пушилин. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл заключительный день Просветительского марафона Российского общества «Знание», который проходил в Донбассе в конце недели.

Старшеклассники и студенты поинтересовались у Дениса Пушилина, какие специальности потребуются Республике.

- Точно потребуется много инженеров, программистов и юристов. Вообще, список профессий, в которых будет нуждаться республика, очень широк, - отметил Глава ДНР.

Участники дискуссии подняли тему предстоящего референдума.

- Мы находимся на финишной прямой восстановления исторической справедливости. Донбасс вскоре присоединится к России - вернется домой, - заявил Денис Пушилин.

В марафоне участвовали более двухсот лекторов, среди которых государственные деятели, известные предприниматели, ученые и деятели медиаиндустрии.

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