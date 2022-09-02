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Политика2 сентября 2022 17:57

Из-за обстрелов ВСУ часть Донецка оказалась обесточена

Без электроснабжения в городе остаются пять шахт
Ирина ДМИТРИЕВА
В результате вражеских обстрелов жители города остались без электроснабжения. Фото: mintek-dnr.ru

В результате вражеских обстрелов жители города остались без электроснабжения. Фото: mintek-dnr.ru

Сегодня вечером Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Под удары украинской артиллерии попали практически все районы столицы. В результате город был частично обесточен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате вражеского обстрела без электроснабжения частично остаются Ленинский, Кировский, Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский районы, - проинформировал он.

Тем временем в Министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что в результате обстрелов в Донецке без электричества оказались пять шахт. На шахте имени Горького под землей остались три горняка, на шахте имени Засядько - 21 рабочий.

По причине артналета без напряжения остались также шахты имени Скочинского, Абакумова и «Лидиевка». Там сотрудников в подземных выработках нет.

Мероприятия по эвакуации шахтеров уже проводятся.

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