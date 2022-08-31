Краеведческий музей Донецка открыл мини-выставку в годовщину гибели Александра Захарченко

В коллекции собраны памятные награды, грамоты и фотографии Александра Захарченко. Фото: пресс-служба ДРКМ

Донецкий республиканский краеведческий музей открыл тематическую выставку «Герои не умирают», посвященную Александру Захарченко. На выставке представлены фотографии, отображающие политическую и военную жизнь Первого Главы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— Пройдут века, но Донбасс будет помнить всегда тот весомый и неоценимый вклад Первого Главы Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко, который своей ответственностью и решительностью снискал уважение не только жителей Донбасса, но и всей России. И сколько бы лет ни прошло, мы будем всегда помнить о его героических поступках, — отметили в пресс-службе.

На выставке представлена работа известного художника-портретиста, президента Национальной портретной галереи (г. Москва) Александра Осипова, выполненная в технике обработки полиграфического золота. Есть и уникальный семейный фотоальбом «Первый» с дарственной надписью музею от родителей Александра Владимировича, в котором собраны его фотографии, воспоминания родителей и учителей.

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