Последствия обстрела микрорайона Лидиевка в Кировском районе Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ по улице Третьякова в Кировском районе Донецка число раненых возросло до четырех человек, включая девушку-подростка 2005 года рождения, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в частном секторе Кировского района повреждены фасад, остекление и входная дверь дома, а также хозяйственная постройка.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины нанесли удар по исправительной колонии в Макеевке. Один осужденный скончался от полученных травм, еще двое получили ранения. Украинские боевики обстреляли Кировский район с позиций, расположенных в населенном пункте Орловка. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

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