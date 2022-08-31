В ДНР прошла акция «Они не услышат школьного звонка» в память о погибших детях Донбасса

В Горловке почтили память погибших детей, которые больше никогда не вернуться за школьные парты. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

В Донецкой Народной Республике прошла акция «Они не услышат школьного звонка». Она посвящена погибшим детям Республики. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

— Мы свято чтим и бережно храним имена деток, которые уже никогда не пойдут в школу, не сядут за парту, не услышат школьного звонка, не поиграют с друзьями, не повзрослеют. Они навеки останутся детьми, которых забрала кровавая война. В наших сердцах Ангелы Донбасса будут жить вечно, — отметили в организации.

Школьный звонок, а также автомобильные сигналы прозвучали в 14:00 по всей Республике.

Напомним, что с начала специальной военной операции в Донецкой Народной Республике погибло уже 18 детей. Ранения различной степени тяжести получили 118 детей, а также 88 детей с освобожденных территорий.

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