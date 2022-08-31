ВФУ обстреляли Макеевскую колонию, погиб один и ранены трое осужденных

Один из снарядов украинских боевиков повредил школу №110 в Петровском районе. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по исправительной колонии в Макеевке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— ВФУ нанесли удар по Макеевской исправительной колонии, ранены трое осужденных. Один из раненных скончался от полученных ран, — отметили в Штабе.

Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Орловка. По Кировскому району Макеевки было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

Тем временем количество пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка возросло до четырех.

Напомним, что снарядами украинских боевиков повреждены частные и многоквартирные жилые дома по улицам Чекистов, 8/3, Соколовского, 2, Углегорская, 23, 25 и Кировоградская, 38. Также обесточена подстанция 35 кВ «Трудовская», 101 трансформаторная подстанция. Без энергоснабжения остаются 17050 абонентов. Повреждена школа №110.

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