В Петровском районе Донецка погибла мирная жительница в результате обстрела ВФУ

Украинские боевики продолжают обстреливать Петровский район Донецка. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить массированные артиллерийские удары по Петровскому району Донецка. В результате этого погибла мирная жительница 1957 года рождения. Ранения получили мужчина 1962 года рождения и женщина 1972 года рождения. Повреждены частные жилые дома и школа. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации в Петровском районе повреждения получили два дома частного сектора. Осколками посечены кровли, остекления окон, фасады зданий, хозяйственные постройки и заборы. Также попадание снарядов спровоцировало возгорание двух домов частного сектора, — отметил мэр.

Кроме того, снарядами украинских карателей повреждено остекление, кровля и перекрытие второго этажа здания школы в Петровском районе.

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