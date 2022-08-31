Первого сентября дети пойдут в обновленную школу. Фото: пресс-служба администрации Главы ДНР

Строители из Подмосковья уже завершают капитальные ремонтные работы в Тельмановской гимназии, ее открытие планируется 1 сентября. Восстановление происходит и на других объектах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы Донецкой Народной Республики.

— В поселке Мирный ведется капитальный ремонт кровель и внутренних инженерных сетей в 26 домах. К началу отопительного сезона все объекты будут сданы, и у людей вновь появится центральное отопление, которого не было с 2002 года. Также у нас запланирован капитальный ремонт больнице, — отметила глава администрации Тельмановского района Наталья Великодная.

Кроме того, российские специалисты намерены до наступления холодов восстановить 18 км дорог и 23 гражданских объекта. Планируются также ремонт на сетях водоснабжения и водоотведения.

Тем временем в ДНР продолжается русский освободительный марш. Союзные войска освободили уже 275 населенных пунктов, включая Ключевое и Володино.

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